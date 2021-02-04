В Минцифры предложили вывести геолокацию из-под тайны связи

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4 февраля 2021, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

компас, фото: pixels.com

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов предложил исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи. По его словам, эта функция может помочь найти пропавших людей.

Иванов отметил, что по поручению президента Владимира Путина был подготовлен проект соответствующих поправок в закон «О связи». Речь идет о предложениях по доработке законопроекта для оперативного поиска пропавших без вести, пояснил он. Министр добавил, что ежегодно в России теряются десятки тысяч людей.

«Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать», - уточнил Иванов.

Министр объяснил, что координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью, а иногда счет идет на часы. Он подчеркнул, что поправки не нарушают закон о персональных данных.

Сейчас законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы.