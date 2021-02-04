Ремонт южноуральского стадиона проконтролируют представители «Единой России

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4 февраля 2021, 08:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Людмилы Ковалевой (Южноуральская панорама)

Для общественного мониторинга за строительством и ремонтом спортивных объектов в регионах страны будет запущен специальный цифровой сервис. Общий контроль за всеми ведущимися работами станут осуществлять депутаты различного уровня от партии «Единая Россия». Челябинские парламентарии в рамках этого проекта будут наблюдать за ремонтом стадиона в Златоусте.

Проект по строительству новых физкультурно-оздоровительных комплексов инициирован активистами этой партии. Поэтому неудивительно, что реализацию этого плана единороссы не пускают на самотек. За каждым строящимся объектом будет закреплен один депутат либо Государственной Думы, либо регионального парламента. Результаты контроля будут доводиться до общественности при помощи специального сервиса. Партийный проект «Детский спорт» не ограничивается простой постройкой спорткомплексов. Депутаты также помогут с подготовкой специалистов для этих сооружений, а также проследят, чтобы занятия спортом в новых ФОКах были доступны для всех жителей.

В Златоусте согласно этому плану отремонтируют спортивную школу олимпийского резерва №5. Один из депутатов Челябинской городской думы, Денис Лапотышкин, являющийся руководителем фракции единороссов, пообещал: «Я и мои коллеги планируем осуществлять постоянный контроль над каждым этапом ремонта, чтобы не допустить срывов установленных сроков и предоставить возможность для занятий физической культурой и спортом обучающихся».