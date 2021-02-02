Леонид Ивашов: Сегодня никто кроме России к глобальной ядерной войне не готовится

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2021, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Путин на открытии Давосского форума заявил, что мир находится примерно в таком же состоянии, в каком он находился перед Второй мировой войной. Что он имел в виду?



На вопрос «Аргументов недели» отвечает генерал-полковник, специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений и военной истории, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. «Мировые войны возникают не просто так, не из-за того, что появился условный Гитлер. Их источником и заказчиком является крупный капитал. Они происходят, когда возникают неразрешимые противоречия. Первая мировая война начиналась, когда англосаксонский мир доминировал на планете. Германия и Франция также бурно развивались. Но колонии, ресурсы и рынки сбыта были уже захвачены англосаксами, что создавало те самые неразрешимые противоречия. Для дальнейшего развития Германии нужны были рынки сбыта. Перед Второй мировой войной возникла похожая ситуация. Возникли неразрешимые противоречия прежде всего в сфере крупного капитала. К тому же серьезную роль начинал играть финансовый капитал. Стратеги нового мира просто маневрировали и решали кого с кем столкнуть.



Сейчас мы подошли к очередному кризису и опять идут перегруппировки и формируются стратегии с целью оседлать ситуацию к своей выгоде. Мы видим крах капиталистической модели мира. Сегодня никто, и в первую очередь американцы, к глобальной ядерной войне не готовится. Никто, кроме России. Мы готовимся. Но ядерной войны не будет и быть не может. Об этом и Путин говорил. А боятся её не россияне, не китайцы, а европейцы и, больше всего, американцы».



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