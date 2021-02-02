Для чего принимают закон о гаражной амнистии

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2 февраля 2021, 12:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

В России готовится закон о так называемой «гаражной амнистии». Для чего он нужен и почему настолько актуален, рассказали те, кто его инициировал и напрямую задействован в его разработке, члены партии «Единая Россия».

Один из авторов законопроекта, Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, рассказал о нюансах, возникающих перед разработчиками, на онлайн-дискуссии, проходящей на площадке издательского дома «Аргументы и факты». По его словам, сейчас земля под гаражами зачастую никак не принадлежит гаражевладельцам. Поэтому постройки в любой момент могут отобрать, снести и так далее. Полная же регистрация в собственность защитит от подобных случаев. К сегодняшнему моменту некоторые регионы уже постарались выработать собственные законы на этот счет. Федеральный же закон важен для того, чтобы ликвидировать все спорные моменты, облегчить гражданам регистрацию своего имущества. При этом будет учтен уже накопившийся региональный опыт в этой сфере.

Представитель Росреестра назвал этот закон «демонстрацией баланса частных и публичных интересов». По приблизительным подсчетам, он коснется около 3,5 миллионов жителей страны. Второе чтение проекта состоится уже в скором будущем, а сейчас ведется сбор предложений, которые будут учитываться при его доработке. Их будут собирать до 24 февраля. Саму гаражную амнистию планируют проводить до 1 марта 2026 года.