В Челябинской области назвали лидеров и аутсайдеров среди муниципальных глав

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1 февраля 2021, 14:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Политолог прокомментировал итоги рейтинга «Глав.Индекс» за январь 2019 года

По данным телеграм-канала «Глав.Индекс», лидирующие позиции рейтинга занимают глава Челябинска Наталья Котова и глава Магнитогорска Сергей Бердников. На третьем месте – глава Увельского района Сергей Рослов.

Челябинский политолог Александр Мельников отметил, что поводов для этого было не мало – и политических, и экономических.

«По результатам опроса регионального Минэкономразвития Увельский район вошел в число трех территорий с самой высокой удовлетворенностью населения работой местных властей в 2020 году. А статданные принесли информацию о заметном росте в Увельском районе в 2020 году количества фермерских хозяйств. В плюс главе пошло и завершение ремонта школы искусств», – подчеркнул эксперт.

Главными неудачниками января стали экс-главы Верхнего Уфалея Вера Ускова и Катав-Ивановского района Евгений Киршин. Нижнюю строчку рейтинга занимает и глава Чебаркуля Светлана Виноградова, избранная в декабре. Дело в том, что в наследство градоначальнице досталось большое количество проблем: газификация, расселение ветхо-аварийного жилья, долги за электроэнергию.

«Нелегко приходится в политически очень непростой территории мэру Копейска Андрею Фалейчику. Активно работающая против мэра местная оппозиция получила в январе новые поводы для атак – выявленный прокуратурой очередной срыв выплат президентских пособий, коррупционный скандал в местном ЗАГСе, коммунальная авария», – прокомментировал Александр Мельников.