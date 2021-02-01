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На Черноморском флоте провели учения по уничтожению вражеского корабля

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Черноморском флоте провели учения по уничтожению вражеского корабля
фото: Минобороны РФ

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провел учение по уничтожению корабля противника. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника», - пояснили в ведомстве.

В источнике говорится, что «вражеский корабль» намеревался нанести удар по береговым объектам ЧФ, поиск противника отрабатывал «Адмирал Макаров». После обнаружения фрегат условно поразил его ракетным комплексом «Калибр-НК», также по нему отстрелялись расчеты «Бастиона».

«Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, без фактического применения ракетного оружия. Боевые расчеты БПКРК «Бастион» и экипаж фрегата «Адмирал Макаров» успешно выполнили все задачи учения», - уточнили в отделе информационного обеспечения.

Учения были проведены в соответствии с планом боевой подготовки.

БА

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