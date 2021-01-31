Уральский омбудсмен Татьяна Мерзлякова призвала сократить число полиции на акциях и митингах

Аргументы Недели → Политика 13+

31 января 2021, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Татьяна Мерзлякова, фото: facebook.com

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сегодня вышла к участникам несанкционированного митинга в Екатеринбурге. Выступая перед собравшимися, уральский омбудсмен заявила, что "в Свердловской области много ходили на митинги и дальше будут ходить, наверное".

Мерзлякова призвала "учиться демократическим формам проведения", оформлять заявку на акции, сократить число сотрудников полиции и увеличить число чиновников, работающих с молодёжью.

"...заявку делать обязательно. Здесь все-таки решили: мы ее делать не будем и приводим людей. Понимаете, когда мы приводим людей на митинг, кто-то должен нести ответственность", — пояснила Татьяна Мерзлякова.

"Больше должно быть чиновников, работающих с молодежью, которую нужно слышать в Екатеринбурге", — сказала общественный деятель.

Омбудсмен предположила, что на несанкционированной акции собрались примерно 3000 человек, - сообщает URA.RU. По ее мнению, "на подобных мероприятиях полиции должно быть как можно меньше". Региональное министерство общественной безопасности сообщает, что, по уточненной информации, количество участников — 2,3 тысячи человек