В Челябинске начались задержания на несогласованном митинге

Аргументы Недели → Политика 13+

31 января 2021, 11:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Полицейские задерживают особо активных участников политической акции в центре города.

Как сообщает телеграм-канал «ЧелябинскСегодня», у памятника Курчатова днем в воскресенье собралось относительное небольшое количество митингующих. Полиция начала задерживать тех, кто нарушает общественный порядок и ведет себя вызывающее.

Во время митинга по громкой связи не прекращают напоминать челябинцам о том, что участие в таких акциях – незаконное. Здесь же находится уполномоченные по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Напомним, ранее она призывала южноуральцев не принимать участие в таких мероприятиях, чтобы не подвергать свое здоровье опасности. «Большая толпа всегда неуправляема», – подчеркнула она.