Омбудсмен призвала южноуральцев не принимать участие в незаконных митингах

Аргументы Недели → Политика

31 января 2021, 10:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области высказалась по поводу политических акций 31 января

Юлия Сударенко записала видеообращение, в котором просит жителей региона не принимать участие в несогласованных митингах. Она подчеркнула, что права на мирные собрания закреплены в Конституции РФ, но они ограничиваются законом. Иными словами, любое массовое мероприятие должно быть согласованным.

«Организаторы должны подавать заявку в органы местного самоуправления, но они не делают этого уже второй раз, – говорит омбудсмен. – Это значит, что участие в таких мероприятиях является противоправным действием, кроме того, оно несет угрозу жизни и здоровью, потому что большая толпа всегда неуправляема. Я призываю жителей челябинской области остаться дома и не принимать участие в несогласованных акциях».