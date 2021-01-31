Омбудсмен призвала южноуральцев не принимать участие в незаконных митингах
31 января 2021, 10:37[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области высказалась по поводу политических акций 31 января
Юлия Сударенко записала видеообращение, в котором просит жителей региона не принимать участие в несогласованных митингах. Она подчеркнула, что права на мирные собрания закреплены в Конституции РФ, но они ограничиваются законом. Иными словами, любое массовое мероприятие должно быть согласованным.
«Организаторы должны подавать заявку в органы местного самоуправления, но они не делают этого уже второй раз, – говорит омбудсмен. – Это значит, что участие в таких мероприятиях является противоправным действием, кроме того, оно несет угрозу жизни и здоровью, потому что большая толпа всегда неуправляема. Я призываю жителей челябинской области остаться дома и не принимать участие в несогласованных акциях».
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