Вице-председатель «Опоры России» оценил действия полиции во время митинга
31 января 2021, 10:09[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
По мнению Алексея Ларина, российские правоохранительные органы действуют максимально корректно.
Алексей Ларин, член Общественной палаты Челябинской области, вице-председатель ЧОО «Опора России», уверен, что в России, помимо митингов, есть и другие механизмы для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Напомним, сегодня в стране проходят очередные несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального.
«Действует институт общественных палат различного уровня, при каждом органе государственной власти организованы общественные советы, проводятся общественные слушания и общественные обсуждения», – говорит Алексей Ларин.
Он подчеркнул, что во время несогласованных акций полиция ведет себя максимально корректно, в отличие от других стран, которые организаторы мероприятий преподносят как эталон.
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