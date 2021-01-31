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Аргументы Недели Политика

Вице-председатель «Опоры России» оценил действия полиции во время митинга

, 10:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Вице-председатель «Опоры России» оценил действия полиции во время митинга
Фото из архива редакции

По мнению Алексея Ларина, российские правоохранительные органы действуют максимально корректно.

Алексей Ларин, член Общественной палаты Челябинской области, вице-председатель ЧОО «Опора России», уверен, что в России, помимо митингов, есть и другие механизмы для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Напомним, сегодня в стране проходят очередные несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального.

«Действует институт общественных палат различного уровня, при каждом органе государственной власти организованы общественные советы, проводятся общественные слушания и общественные обсуждения», – говорит Алексей Ларин.

Он подчеркнул, что во время несогласованных акций полиция ведет себя максимально корректно, в отличие от других стран, которые организаторы мероприятий преподносят как эталон.

 