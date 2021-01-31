Вице-председатель «Опоры России» оценил действия полиции во время митинга

Аргументы Недели → Политика

31 января 2021, 10:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

По мнению Алексея Ларина, российские правоохранительные органы действуют максимально корректно.

Алексей Ларин, член Общественной палаты Челябинской области, вице-председатель ЧОО «Опора России», уверен, что в России, помимо митингов, есть и другие механизмы для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Напомним, сегодня в стране проходят очередные несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального.

«Действует институт общественных палат различного уровня, при каждом органе государственной власти организованы общественные советы, проводятся общественные слушания и общественные обсуждения», – говорит Алексей Ларин.

Он подчеркнул, что во время несогласованных акций полиция ведет себя максимально корректно, в отличие от других стран, которые организаторы мероприятий преподносят как эталон.