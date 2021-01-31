Родителям детей, участвующим в незаконных акциях, напомнили об ответственности

Аргументы Недели → Политика

31 января 2021, 07:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По мнению экспертов, это не только подвергает подростков опасности, но и грозит их родителям штрафами.

На эту тему высказался предатель Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Василий Катанэ. Он отметил, что участие в несанкционированных митингах опасно для жизни и здоровья несовершеннолетних детей, ведь их легко вовлечь в массовые беспорядки и правонарушения. Важно и то, что за это понесут наказание их родители – к ним могут быть обращены административные высказывания.

«Митинги не являются эффективным средством для решения даже самых острых проблем. Я уверен, что из любой ситуации можно найти мирный и цивилизованный выход», – говорит Василий Катанэ.

По мнению Евгения Савченко, бывшего министра общественной безопасности Челябинской области, дети нередко становятся объектами грязных манипуляций.

«Противостоять этому заградительными усилиями – утопия, – отмечает он. – Важно уметь нацеливать, учитывая особенности возрастной психологии и территориальной ментальности. Дети идут с тем и за тем, чьё воздействие интересно».