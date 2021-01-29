Мэрия Челябинска напомнила о штрафах за участие в несогласованных митингах
29 января 2021, 10:55[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Соответствующую информацию власти разметили на официальном сайте.
Она появилась в связи с публикациями в прессе и социальных сетях о планируемых публичных акциях в воскресенье, 31 января. В городской администрации подчеркивают, что проведение и участие в несогласованном митинге влечет нарушение требований Федерального Закона. А это грозит административной ответственностью (для участников) и уголовной (для организаторов).
Так, участникам могут назначить штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до пяти суток, организаторам – лишение свободы на срок до пяти лет. К административной ответственности могут привлечь лиц, старше 16 лет.
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