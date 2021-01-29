Мэрия Челябинска напомнила о штрафах за участие в несогласованных митингах

Аргументы Недели → Политика 13+

29 января 2021, 10:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

Соответствующую информацию власти разметили на официальном сайте.

Она появилась в связи с публикациями в прессе и социальных сетях о планируемых публичных акциях в воскресенье, 31 января. В городской администрации подчеркивают, что проведение и участие в несогласованном митинге влечет нарушение требований Федерального Закона. А это грозит административной ответственностью (для участников) и уголовной (для организаторов).

Так, участникам могут назначить штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до пяти суток, организаторам – лишение свободы на срок до пяти лет. К административной ответственности могут привлечь лиц, старше 16 лет.