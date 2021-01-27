Челябинский депутат объяснил суть закона о просветительской деятельности

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27 января 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

На исходе прошлого года Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, касающаяся просветительской деятельности. Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин в беседе с новостным агентством Полит74 раскрыл суть этого закона, а также пояснил, почему вокруг него развернулось так много дебатов.

По его словам, новый проект позволит предотвратить антироссийскую деятельность, которая зачастую ведется прямо на территории нашей страны. За умы современной молодежи ведется жестокая битва, и либеральная общественность пытается одержать в ней победу под прикрытием возмущений о наступлении власти на свободу слова. Сложилась такая ситуация – под видом образовательных программ, на деньги других государств вносится сумятица. Происходит настраивание одних людей против других, что со временем перерастает в антигосударственную деятельность. Дмитрий Вяткин заявил: «В ряде вузов в рамках государственных образовательных программ просто готовили профессиональных революционеров. Объясняли как готовить смену власти, переворот, шла идеологическая накачка, не в интересах Российского государства, которое платит за эту программу».

По словам политика, бурное осуждение нового закона со стороны прозападной общественности является верным индикатором того, что этот законопроект очень правильный, и что российское законотворчество двигается в верном направлении.