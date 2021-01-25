Челябинский губернатор вошел в десятку самых упоминаемых в интернет-блогах

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25 января 2021, 16:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Юлии Боровиковой (Вечерний Челябинск)

Компания «Медиалогия» составила рейтинг наиболее упоминаемых глав регионов России в интернет-пространстве, об этом сообщило новостное издание Полит74. При составлении рейтинга учитывались упоминания в различных социальных сетях, на форумах и в блогах.

Первое место этого рейтинга занял столичный мэр Сергей Собянин. Второе – глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. На третьем оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Алексей Текслер замкнул российский ТОП-10 российских глав регионов. Сам Текслер ранее не раз заявлял, что социальные сети для него стали успешным инструментом для получения общественного мнения из первых рук, поэтому он активно пользуется своими аккаунтами в соцсетях.

Алексей Текслер стал единственным представителем Уральского федерального округа в десятке самых упоминаемых губернаторов России. Из уральских глав регионов следующим по популярности стал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. За ним следует глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.