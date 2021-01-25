РБК: в Кремле назвали имена лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов

Аргументы Недели → Политика 13+

25 января 2021, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Москва, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на трех участников семинара для вице-губернаторов сообщили имена лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов. Мероприятие проходило в Московской области с 19 по 23 января.

В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Рамзан Кадыров - Чечня, Мурат Кумпилов - Адыгея, Дмитрий Артюхов - Ямало-Ненецкий автономный округ, Вадим Шумков – Курганская область и Роман Старовойт - Курская область.

При этом в список аутсайдеров попали Валентин Коновалов - Республика Хакасия, Владимир Сипягин - Владимирская область, Михаил Дягтерев - Хабаровский край, Александр Усс - Красноярский край и Сергей Цивилев - Кемеровская область.

Основным критерием для формирования рейтинга являлось выполнение KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год в регионе.