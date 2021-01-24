Политологи Баширов, Калачёв и Данилов прокомментировали акции за Навального

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24 января 2021, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал несанкционированные акции за Алексея Навального "провалом оппозиции". Как предполагалось, на акции в поддержку арестованного в Москве Навального по всей стране выйдет около 150−200 тысяч человек. Но пока точные цифры участников акций не оглашены.

Политолог Павел Данилин считает, что "сторонников Навального становится все меньше". "Если бы не история с его якобы отравлением, он бы сдулся почти до нуля", — высказал мнение он в "Фейсбуке".

Данилин заявил, что "предательство Навального и его призывы к санкциям против России отвратили от него 99% тех неравнодушных, кто болел душой за страну, тех, кому «за державу обидно»", поэтому патриотически настроенные люди, бывшие его сторонники отвернулись от него.

По словам политолога, сторонники Навального "ни тысячами постов скупленный Тик Ток, ни накрученных 50 миллионов просмотров видео про чей-то там санаторий в Геленджике, не смогли обмануть детей и молодежь". На акциях собирались те, кто ходит на все подобные акции уже лет 20. "Народ умнее, чем о нем думают как западные кукловоды, так и Навальный и его кураторы", — считает Данилин.

Политолог Марат Баширов в беседе со "Свободной прессой" сказал, что ставка организаторов протестов на молодежь не сыграла, и отметил грамотную работу силовиков. По его мнению, "главное, что силовики научились работать в соцсетях, и быстро вычисляют провокаторов".

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев считает, что относительно небольшое количество протестующих не является показательным, летом и осенью на улицы может выйти намного больше недовольных властью.

По его оценке, акции 23 января показали, что недовольство будет копиться и дальше, что в стране очень много людей, которые считают, что Россия развивается в неправильном направлении и зашла в тупик. Количество вышедших на улицу не должно вводить в заблуждение. Сейчас не лучшее время для митингов — зима, непогода, коронавирус и атомизация. Калачёв убеждён, что будущим летом акции будут более серьёзными. И выборы лёгкими не будут.