В Челябинской области подвели официальные итоги митингов в поддержку Навального

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23 января 2021, 20:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Митинг в поддержку Алексея Навального в Челябинске

По данным властей, в общей сложности акцию поддержало около 1900 южноуральцев

Как сообщали «Аргументы недели», сегодня, 23 января, по всей России прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. В Челябинске в нем приняли участие около 1500 человек, в Магнитогорске – от 170 до 300, в Миассе – около 50, в Златоусте – 30 человек, в Сатке – 20. В Трехгорном поддержать оппозиционера пришли два человека, в Чебаркуле – один.

«Споры о числе участников акции безусловно будут (потому что одним выгоднее приуменьшить, другим – преувеличить), но они не принципиальны: в любом случае речь идет о небольших цифрах по меркам миллионного города», – подчеркнул политолог Александр Мельников.

В ходе акции сотрудниками полиции было задержано 40 человек, среди них есть несовершеннолетние граждане. По мнению авторов известного телеграм-канала «Е-область», митинг прошел относительно спокойно.

«Удалось избежать столкновений, которые могли бы стоит здоровья многим людям, не допустить перекрытия дорожного движения в центре Челябинска. Отдельно стоит отметить сотрудников ГИБДД, которые сумели в таких сложных условиях сохранить пропускную способность центральных улиц города, избежать аварий», – пишет телеграм-канал.