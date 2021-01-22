Для южноуральцев построят оздоровительные комплексы во всем регионе

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22 января 2021, 15:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

В Челябинской области будет построен ряд физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В Пластовском районе такие комплексы будут сданы в строй уже в этом году, сообщил депутат Челябинской городской думы Денис Лапотышкин.

Партия «Единая Россия» выступила с инициативой – построить в регионах страны ряд физкультурных комплексов, которые сделают доступным занятия спортом широкому кругу населения. Особенно необходимы такие сооружения в малых населенных пунктах, которые испытывают недостаток в таких объектах, и при этом не могут себе позволить их постройку. Правительство России поддержало эту инициативу, и решило направить 2 миллиарда рублей в регионы для этих целей. По планам, на эти средства должно быть построено ровно сто ФОКОтов. Все они должны иметь в своем составе футбольные поля, спортивные площадки и ледовые арены. Также они получат оснащение в виде гимнастических снарядов и силовых тренажеров. Особый упор при строительстве сделают на возможности их использования людьми с ограниченными по здоровью возможностями. Премьер-министр Мишустин заявил, что целью возведения таких объектов планируется увеличение к 2030 году людей, занимающихся в стране спортом, до 70% от общего количества.

Денис Лапотышкин руководит в Челябинской гордуме фракцией единороссов, поэтому ему очень близка эта партийная инициатива. Он немного рассказал о ближайших перспективах этого проекта: «Это хорошая новость для области. Мы обязательно будем участвовать в этой программе, тем более у нас уже есть положительный опыт. В этом году будет закончено возведение ФОКОтов в Пластовском районе при поддержке губернатора Алексея Текслера. Партийцы проконтролируют строительство, и самое главное, привлечение населения на эти площадки для того, чтобы у каждого была возможность вести здоровый образ жизни».