Южноуральские ревизоры поменяли подход к проверке работы чиновников

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22 января 2021, 09:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Варвара Трефилова ]

Руководитель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин. Фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

Контрольно-счетная палата Челябинской области изменила подход к проверке деятельности чиновников, отчего они стали более эффективными. Результатом стало регулярное возбуждение уголовных дел по материалам проверок КПС.

Об этом рассказал сегодня, 22 января, руководитель ведомства Алексей Лошкин на встрече в «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс» с редакторами ведущих южноуральских СМИ. Алексей Лошкин подчеркнул, что подход к контрольным мероприятиям изменился. Если ранее план проверок формировался по принципу «проверка раз в три года», сейчас работа ведется более точечно. При составлении плана ревизоры интересуются мнением губернатора Алексея Текслера, правоохранительных органов, депутатов, жителей региона. Сейчас, когда информация поступает от коллег, работа выстроена более эффективно. Ревизоры не только выявляют злоупотребления чиновников, но и ведут профилактическую работу, связанную с тратами бюджета.

- Уровень финансовой дисциплины у заказчика вырос, но я бы отметил в этой части региональных заказчиков. Чаще сталкиваемся с проблемами в муниципальных образованиях, есть вещи, которые стоило бы подтянуть там, усилив работу в этом направлении, - цитирует Алексея Лошкина телеграм-канал «Южноуральская панорама».

По итогам прошлого года основная часть нарушений, выявленных в работе южноуральских чиновников, была связана с неэффективным расходованием средств и нарушениями бухгалтерского учета. Общий объем выявленных нарушений насчитывает порядка девяти миллиардов рублей, но это не означает, что чиновники положили их себе в карман. Например, нецелевых расходований средств насчитали на 44 миллиона рублей. Что касается того объема средств, которые тратит регион на борьбу с коронавирусом, то эти деньги продолжают контролировать.