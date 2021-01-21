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Захарова назвала виновных в развале ДОН

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Захарова назвала виновных в развале ДОН
Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ответственных за развал Договора по открытому небу. Известно, что 15 января Россия начала процесс выхода из ДОН.

«Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на США и их союзниках. Именно выход США из договора кардинально изменил конфигурацию, которая была заложена при формировании договора. Собственно, таким образом был нарушен баланс интересов государств-участниц», - пояснила она.

Захарова отметила, что участие США в договоре было «важнейшим условием его ратификации российским парламентом в 2001 году». Дипломат добавила, что Москва предприняла максимально возможные усилия для того, чтобы «спасти это соглашение».

Ранее Захарова заявила, что некоторые сторонники Дональда Трампа спрашивают у нее, как получить гражданство РФ. 

БА

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