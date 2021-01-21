Экс- глава МИД Украины Владимир Огрызко предложил сделать страну «плацдармом США, чтобы потушить свет в Кремле»

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21 января 2021, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Украины, фото: pixabay.com

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире телеканала заявил о необходимости предоставить украинскую территорию для американцев, чтобы те вели борьбу с Российской Федерацией.

По его мнению, надо сделать так, чтобы вооруженные силы Соединенных Штатов чувствовали себя в Черном море, которое в настоящий момент является "театром потенциальных, очень серьезных, возможно даже столкновений, в полной мере".

Огрызко, как руководителю Центра исследования России, очень нравится высказывание бывшего министра обороны Великобритании, по словам которого "наша цель должна формулироваться не в том, что вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле". "Представьте себе, что такое энергетический коллапс города Москвы на два дня?" - задал Огрызко вопрос.

Ранее "АН" писали, что Украина мечтает "вернуть" Крым руками Соединенных Штатов и НАТО, однако Вашингтон не станет воевать с Россией ради данной цели.