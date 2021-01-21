Грузия назвала решение ЕСПЧ по делу о войне с Россией «своей победой»

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21 января 2021, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Дом юстиции Грузии, фото: соцсети

Пресс-служба Министерства юстиции России сообщила сегодня, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года.

Как сказано в сообщении, Россия не может быть ответственной по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за события, которые случились в ходе отражения военнослужащими Российской Федерации нападения армии Грузии на миротворческий контингент и местных жителей в период с 8 по 12 августа 2008 года.

Замминистра юстиции РФ, уполномоченный России при ЕСПЧ по правам Михаил Гальперин подчеркнул, что Грузия хотела доказать, что европейская Конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях войны, что является подрывом основ международного гуманитарного права.

Между тем Минюст Грузии заявил об «историческом решении» ЕСПЧ по делу «Грузия против России» о войне-2008. «Подтверждается этническая чистка Россией грузин. Признана ответственность России за пытки грузинских военнопленных и гражданских лиц, за нечеловеческое и унижающее достоинство обращение», – заявило грузинское ведомство. Принятое решение названо «важнейшим рычагом в международном праве для урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности».