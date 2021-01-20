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МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа
флаг Китая, фото : Olga Sokolova/Russian Look

МИД Китая вводит санкции против 28 человек, включая Майка Помпео и других представителей администрации Трампа, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

В список также вошли занимавшие посты главы Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощника президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и постоянного представителя США при ООН Келли Крафт. Эти политики «осуществили серию безумных действий» по отношению к КНР, говорится в заявлении ведомства. 

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала Помпео клоуном, а его заявление ложью столетия.

НС

Политика

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая вводит санкции против 28 человек, включая Майка Помпео и других представителей администрации Трампа, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

Аргументы НеделиАвторы АН

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