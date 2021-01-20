МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

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20 января 2021, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Китая, фото : Olga Sokolova/Russian Look

МИД Китая вводит санкции против 28 человек, включая Майка Помпео и других представителей администрации Трампа, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

В список также вошли занимавшие посты главы Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощника президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и постоянного представителя США при ООН Келли Крафт. Эти политики «осуществили серию безумных действий» по отношению к КНР, говорится в заявлении ведомства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала Помпео клоуном, а его заявление ложью столетия.