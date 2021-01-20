Единороссы научат челябинцев проведению избирательной кампании

Аргументы Недели → Политика 13+

20 января 2021, 09:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото взято с официального сайта «Единой России»

Партия «Единая Россия» запустила обучающий модуль, который научит его участников вести избирательную кампанию в Государственную Думу. Модуль «Политический лидер» стартовал 19 января, и в нем принимает участие 200 человек из пятнадцати регионов страны. Среди них – жители Челябинской области.

Все участники прошли строгий предварительный отбор. Всего в проекте «Федеральный ПолитСтартап» с самого начала участвовало почти семь тысяч человек, то есть на обучение попал только один человек из 34 кандидатов. По поводу участия в проекте южноуральцев комментарий дал Денис Моисеев, руководитель Челябинского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»: «От Челябинской области в «Федеральном ПолитСтартапе» приняло участие 119 человек. Это и молодые сторонники с креативными идеями, и уже состоявшиеся члены партии с большим опытом. Их объединяло желание получить новые знания для эффективной работы на благо страны и народа. Выбраны те люди, которые не просто хотели связать свою жизнь с политикой, а имели искреннее желание помогать людям».

Теперь всем обучающимся предстоит пройти полный курс лекций, семинаров, разлячных тренингов. В качестве преподавателей выступят ведущие политологи и социологи страны. В финале модуля каждый «студент» проведет подготовку к предварительному голосованию единороссов в своем регионе. По итогам обучения будет отобрано 50 самых лучших участников – их будут консультировать наставники в ходе предварительного голосования.