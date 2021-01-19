Россия будущего глазами пропагандистов

Аргументы Недели → Политика 13+

19 января 2021, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Помимо простого народа представить будущее нашего государства пытаются близкие к власти эксперты. Они тоже не всегда довольны существующим в стране порядком.



К примеру, член высшего совета партии «Единая Россия» Вероника Крашенинникова считает, что Запад оказывает на нас значительное негативное влияние. Чтобы ограничить это, требуется дополнить существующее законодательство новыми нормами. Чуждая идеология, ценности о свободном ношении оружия и сокращение участия государства в жизни граждан, по мнению единоросски, недопустимы.



Серьёзное внимание государственные пропагандисты уделяют работе отечественных СМИ. По мнению политолога Дмитрия Евстафьева, российские журналисты совершенно не замечают успехи отечественного производства, заменяя их при этом новостями о «недотравленном блогере».



Кардинального перестроения требует правоохранительная система, заявляют пропагандисты. Особый взор стоит обратить на борьбу с «пятой колонной». Бывший депутат Государственной Думы Семён Багдасаров считает, что современным полицейским не хватит сил для подавления оппозиционных настроений в обществе. Поэтому Багдасаров предлагает создать во всех российских регионах структуры из бывших правоохранителей.



