Жириновский выразил Трампу поддержку, отметив, что «будущее за такими, как он»

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15 января 2021, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: Shawn Thew/Globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к действующему президенту США Дональду Трампа из-за его будущего ухода с поста главы государства. По его словам, «у всех граждан планеты Земля» американский лидер оставляет «самое положительное впечатление».

«Мы желаем вам хорошего настроения, побольше приятных дней в этом 2021 году. И помните, за вашей спиной не только те избиратели, которые отдали вам голоса – а это почти 75 млн человек – но и в целом большинство американцев, даже тех, кто голосовал за демократов ... Будущее за такими, как вы, и я уверен, что вы или другой президент США еще покажут пример честности, открытости и, самое главное, остановит тех, кто через коронавирус и другие заболевания, соцсети и финансовые структуры пытаются оставаться у власти бесконечно долго. Это у них не пройдет», - высказал депутат.

Жириновский уверен, что Трамп еще вернётся в Белый дом, а местные жители «обязательно снова изберут его президентом». Он пожелал американскому лидеру «держаться и крепиться, копить силы».

«С вами сегодня все демократы Земли, все люди доброй воли, все, кто хотят настоящей демократии и настоящей защиты прав человека, настоящей свободы. Всем надоели фальшь и обман не только в вашей стране, но и по всему миру», - добавил политик.