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Захарова объяснила, на какие изменения в отношениях с США рассчитывает РФ при администрации Байдена

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Захарова объяснила, на какие изменения в отношениях с США рассчитывает РФ при администрации Байдена
Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о сотрудничестве с США в сфере контроля над вооружениями, заявила, что надеется на поддержку администрации избранного президента Джо Байдена.

«Мы рассчитываем на готовность главы администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия по этому вопросу [сотрудничества в сфере контроля над вооружениями] и другим вопросам международной безопасности», - высказала она.

Напомним, что США вышли из ДРСМД  2 августа 2019, обвинив Россию в его нарушении. Москва предложила обсудить проблему, но в Вашингтоне отказались пойти на встречу.

БА

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