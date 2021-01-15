Захарова объяснила, на какие изменения в отношениях с США рассчитывает РФ при администрации Байдена
15 января 2021, 11:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о сотрудничестве с США в сфере контроля над вооружениями, заявила, что надеется на поддержку администрации избранного президента Джо Байдена.
«Мы рассчитываем на готовность главы администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия по этому вопросу [сотрудничества в сфере контроля над вооружениями] и другим вопросам международной безопасности», - высказала она.
Напомним, что США вышли из ДРСМД 2 августа 2019, обвинив Россию в его нарушении. Москва предложила обсудить проблему, но в Вашингтоне отказались пойти на встречу.
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