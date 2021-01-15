Глава Бурятии отправил в отставку правительство региона

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15 января 2021, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алексей Цыденов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики в связи с необходимостью структурных изменений. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе кабмина.

Цыденов озвучил свое решение на совещании с членами правительства в пятницу. Теперь все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности, уточнили в пресс-службе.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», - пояснил глава республики.

Он отметил, что особого внимания требует сфера образования и здравоохранения, а также вопросы экологии, лесопользования и сохранения лесов. По его словам, работа должна строиться в цифровых методах, а действия должны быть понятны и доступны. Цыденов добавил, что главным сейчас является создание новых рабочих мест.