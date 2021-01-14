Не все представители саудовской делегации на встрече с Лавровым решились снять верхнюю одежду
14 января 2021, 15:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Некоторые члены делегации Саудовской Аравии оказались настолько изумлены морозной российской погодой, что даже на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым остались в верхней одежде.
«Вам холодно? Правда?» – спросил Лавров, улыбаясь. Две женщины из саудовской делегации смутились, но предпочли остаться в зимних куртках и пальто.
Мужчины во главе с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, по всей видимости, не так замерзли и на встрече были в темных и золотистых биштах (традиционная накидка) и красных гутрах (традиционный платок).
На переговорах в здании Дома приемов министерства на Спиридоновке главы внешнеполитических ведомств обсудили региональную проблематику, а также перспективы двустороннего сотрудничества в области атомной энергетики и в космической отрасли.
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