Не все представители саудовской делегации на встрече с Лавровым решились снять верхнюю одежду

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14 января 2021, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

мороз, фото: pixabay.com

Некоторые члены делегации Саудовской Аравии оказались настолько изумлены морозной российской погодой, что даже на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым остались в верхней одежде.

«Вам холодно? Правда?» – спросил Лавров, улыбаясь. Две женщины из саудовской делегации смутились, но предпочли остаться в зимних куртках и пальто.

Мужчины во главе с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, по всей видимости, не так замерзли и на встрече были в темных и золотистых биштах (традиционная накидка) и красных гутрах (традиционный платок).

На переговорах в здании Дома приемов министерства на Спиридоновке главы внешнеполитических ведомств обсудили региональную проблематику, а также перспективы двустороннего сотрудничества в области атомной энергетики и в космической отрасли.

В Москве сегодня минус 14, снег и сильный ветер.