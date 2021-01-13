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Источник назвал возможную дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Источник назвал возможную дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Здание Госдумы, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в середине февраля.
Такую информация предоставил РИА Новости источник в парламенте.

В предыдущий раз российский лидер обратился с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года.

После того, как в ноябре прошлого года известно о переносе Послания на начало 2021 года, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что нет никакой юридической обязанности президента оглашать Послание до конца календарного года.

Глава российского государства обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу.

На мероприятии обычно присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших СМИ.

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