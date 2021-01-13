Эксперт: врио главы Хабаровского края Дегтяреву нужна победа любой ценой

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2021, 08:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

2021-й обещает стать для жителей Хабаровского края насыщенным и переломным в политическом плане: на осень в регионе намечены выборы губернатора. И одним из кандидатов, судя по всему, станет временный глава Михаил Дегтярев, который очень хочет избавиться от приставки «врио» и все готов сделать для этого.



- С первых дней пребывания в Хабаровском крае Михаил Дегтярев, который по сути является варягом и чужаком для дальневосточников, пытается стать «своим». В ход идет весь набор стандартных PR-инструментов 10-летней давности: тут вам и нелепые признания в любви к жителям региона, и тотальное засилье упоминанием врио местных СМИ, - приводит "Молодой Дальневосточник" слова политического эксперта Барата Хуциева.



По словам журналистов краевых и муниципальных СМИ, в редакции спущена негласная установка: все передовицы в газетах и первые новости в теле и радионовостях должны быть посвящены врио Дегтяреву. При этом только в положительном ключе.

- Откройте любую газету: Дегтярев, Дегтярев, Дегтярев… Дошло до смешного: мы должны не просто писать про него, а писать с именем – Михаил Дегтярев, и стараться избегать формулировок «врио», используя по возможности «глава региона». А когда он приезжает в район, его сопровождают три (!) фотографа и видеографа, - сообщил местный журналист.



Жители Хабаровского края хорошо помнят времена правления Виктора Ишаева, возглавлявшего регион почти 20 лет. Тогда тоже был своего рода «культ личности», но за ним стояли реальные делал: построенные микрорайоны, дороги, развязки, больницы, цирк.



- Что делает в отсутствии реальных достижений Дегтярев? Ставит себя в один ряд с выдающимися руководителями региона: Муравьевым-Амурским, Невельским. Даже календарь за бюджетный счет выпустили, где рядом с этими фамилиями на каждой странице цитата Дегтярева о той самой любви к Хабаровскому краю. А еще запустил кампанию, приуроченную к 100-летию первого секретаря крайкома КПСС Алексея Черного. Дегтярев любит говорить, что будет работать, как Черный, - отмечает Барат Хуциев.



Политический эксперт объяснил, что подобная тактика называется «быстрые победы», когда за короткий период необходимо создать имитацию бурной деятельности. Тогда начинают красить бордюры, устанавливать скамейки - все, на что не нужны большие ресурсы, но что заметно обывателю. А между делом обещают избирателям и более глобальные перемены.



- Эту тактику опять же больше 10 лет назад успешно применил Олег Кожемяко, когда ему необходимо было завоевать любовь жителей Амурской области. Получилось. Пиарщики Дегтярева пошли по этому же пути. Посмотрите, как одет врио: из серии «все лучшее и сразу» - одежда с символикой «СКА-Нефтяника» и футбольного клуба СКА-Хабаровск в одном флаконе, да еще ХК «Амур, - подчеркнул эксперт.

Впрочем, отмечают специалисты, готовятся в хабаровском «Белом доме» к предстоящим выборам и «по-серьезному». Накануне свои полномочия сложил председатель Хабаровского крайизбиркома Геннадий Накушнов. Именно при нем победу одержал «народный» губернатор Сергей Фургал.

Напомним, что накануне местные хабаровские СМИ рассказывали о том, что врио губернатора края Дегтярев предотвратил застройку в парке "Динамо" региональной столицы. Однако на самом же деле борьбу против этой стройки вели депутаты и жители города. Партия "Справедливая Россия", с самого начала стралась не допустить строительства в зоне Р-3 близ парка жилых домов, собирала подписи хабаровчан против возведения ЖК.