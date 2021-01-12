Жириновский предложил заменить Трампа в фильме «Один дома-2» на себя
12 января 2021, 15:20[ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома-2" на себя. По его словам, когда снимался фильм, делегация его партии как раз посещала Нью-Йорк.
Дело в том, что поклонники фильма требуют вырезать кадры с Дональдом Трампом из картины, сообщала ранее NME. Они предлагают до следующего Рождества убрать из фильма сцену, где Трамп объясняет герою Маколея Калкина, как пройти в лобби отеля Plaza. Требования фанатов появились после штурма здания Капитолия в Вашингтоне союзниками Трампа 6 января.
"Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части „Один дома 2“, то его роль могу исполнить я", - написал Жириновский в соцсети, разместив фото, где кадр из комедии с американским президентом смонтирован с изображением лидера ЛДПР.
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