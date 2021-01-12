Петр Емельянов сложил мандат депутата Закдумы Хабаровского края

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12 января 2021, 12:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Теперь уже бывший краевой депутат Петр Емельянов решил вовсе оставить политику.

- Сегодня принял очень важное для себя решение. Наверно, это одно из самых серьезных и непростых решений, которых мне приходилось принимать в жизни. Посоветовавшись со своими единомышленниками, соратниками, друзьями и семьей, я принял решение сложить полномочия депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва и уйти из политики. Мне очень больно об этом говорить, но так складываются жизненные обстоятельства. Прошу принять мое решение и не судить строго, - написал он в своем Instagram.

Напомним, что ранее Петр Емельянов покинул ряды партии ЛДПР из-за событий, связанный с арестом бывшего губернатора Сергея Фургала и реакцией на это либерал-демократов.

Закдуму региона он считал «органом-фицией», о чем открыто заявлял в интервью «Аргументам Недели». Будучи депутатом, Емельянов показал, что не боится давать резких оценок работе и бездействию коллег. Широкий общественный резонанс вызвало его заявление о необходимости распустить Закдуму вовсе.

- Эта инициатива подсказана мне людьми. Ко мне поступило множество обращений, связанных с резонансными событиями, проведшими в регионе. Это и арест Сергея Фургала, и характерное безмолвие думы – отдельных ее представителей, по крайней мере. Плюс, конечно, мои наблюдения «изнутри» о работе думы. Выводы я сделал неутешительные, - признавался Петр Емельянов.