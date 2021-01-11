Республиканец и известный актёр Шварценеггер раскритиковал Трампа и призвал поддержать избрание демократа Байдена

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11 января 2021, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медуза

Фото: Global Look Press

Всемирно известный актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с видеообращением, в котором назвал Дональда Трампа «худшим президентом в истории».

Несмотря на то, что Шварценеггер – член Республиканской партии, Трампу он, мягко говоря, не симпатизирует. Актер заявил, что американцы должны ставить на первое место демократию – а значит, выразить поддержку Байдену.

На опубликованной видеозаписи Шварценеггер вспоминает о своем детстве. Он родился в Австрии всего через два года после окончания Второй Мировой войны. «Я никогда не говорил об этом публично, потому что это болезненные воспоминания. Мой отец один-два раза в неделю приходил домой пьяным — он кричал и бил нас с матерью. Но я не возлагаю всю ответственность за это лично на него, потому что то же самое со своей семьей делал наш сосед. И его сосед — и так далее», - рассказал экс-губернатор Калифорнии.

Шварценеггер считает, что люди вели себя так из-за душевных трав, полученных во времена нацистского режима, который «начинался со лжи и нетерпимости». По словам актера, именно с помощью подобной лжи сегодня Трамп пытается собрать своих сторонников: «Он пытался совершить переворот, поведя за собой людей с помощью лжи. Моего отца и его соседей тоже вели неверным путем с помощью лжи, и я знаю, куда приводит такая ложь».