Официальный представитель «Газпрома» прокомментировал возможную отставку Миллера
3 января 2021, 18:19[ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал возможную отставку главы государственной корпорации Алексея Миллера.
О том, что срок пятилетнего контракта 58-летнего Миллера с «Газпромом» истекает в мае 2021 года, и он не будет продлен, написала газета «КоммерсантЪ». Функционер может покинуть должность, на которой находится последние 20 лет, после того, как будет достроен «Северный поток-2».
Пресс-секретарь председателя правления и заместителя председателя совета директоров ПАО «Газпром». Сергей Куприянов поведал, что ему нечего сказать по этому поводу. «Были бы данные – было бы что опровергать», - цитирует его слова издание «Подъем».
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