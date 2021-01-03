Официальный представитель «Газпрома» прокомментировал возможную отставку Миллера

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3 января 2021, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Миллер, Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал возможную отставку главы государственной корпорации Алексея Миллера.

О том, что срок пятилетнего контракта 58-летнего Миллера с «Газпромом» истекает в мае 2021 года, и он не будет продлен, написала газета «КоммерсантЪ». Функционер может покинуть должность, на которой находится последние 20 лет, после того, как будет достроен «Северный поток-2».

Пресс-секретарь председателя правления и заместителя председателя совета директоров ПАО «Газпром». Сергей Куприянов поведал, что ему нечего сказать по этому поводу. «Были бы данные – было бы что опровергать», - цитирует его слова издание «Подъем».