Владимир Путин отправил в отставку замгенпрокурора Виктора Гриня
31 декабря 2020, 17:06[ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин подписал Указ об освобождении с должности заместителя Генпрокурора РФ Виктора Гриня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя Генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в президентском указе.
Виктор Гринь занимал должность замгенпрокурора с 2006 года. Он пришел в надзорное ведомство через две недели после бывшего Генпрокурора РФ Юрия Чайки. Чайка и Гринь - оба выпускники Свердловского юридического института. Они вместе учились и проработали вместе почти 14 лет. Игорь Краснов, сменивший Чайку на должности главы ведомства, расширил полномочия своего заместителя, поручив ему вести вопросы деятельности главного уголовно-судебного и главного гражданско-судебного управлений ведомства.
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