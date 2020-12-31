Мишустин назначил руководителя Спецсвязи ФСО на пост замглавы Минцифры

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31 декабря 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителя Спецсвязи ФСО России Владимира Белановского замглавы Минцифры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Белановский стал девятым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Какие обязанности он будет выполнять в министерстве пока не уточняется.

Владимир Белановский занимал должность заместителя директора ФСО - руководителя Службы специальной связи и информации ФСО с октября 2017 года.

Отмечается, что на должность статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначили Олега Пака.