Путин поздравил с Новым годом и Рождеством Байдена и Трампа

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30 декабря 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kremlin.ru

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление с Рождеством и Новым годом избранному президенту США Джозефу Байдену и действующему американскому главе Дональду Трампу.

Трампу, который 20 января 2021 года сложит свои полномочия, Путин пожелал «доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье». В поздравлении Путина Байдену говорится: «Пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в уходящем году, подтвердили востребованность широкого международного сотрудничества».

Российский лидер выразил уверенность, что Россия и Соединенные Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2021 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.