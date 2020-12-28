Минобороны РФ впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
28 декабря 2020, 08:45[ «Аргументы Недели» ]
Минобороны России разместило на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте.
Летательный аппарат создан в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», он изображён с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 кг и осколочно-фугасную боевую часть в 7 кг, также оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Беспилотник показан в пустынном камуфляже.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.