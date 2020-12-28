Минобороны РФ впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

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28 декабря 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: здание Минобороны РФ, Sergey Bobylev/globallookpress.com

Минобороны России разместило на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте.

Летательный аппарат создан в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», он изображён с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 кг и осколочно-фугасную боевую часть в 7 кг, также оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Беспилотник показан в пустынном камуфляже.

Проект запущен в 2011 году по заказу Минобороны.