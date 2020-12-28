ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Минобороны РФ впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны РФ впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
Фото: здание Минобороны РФ, Sergey Bobylev/globallookpress.com

Минобороны России разместило на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте.

Летательный аппарат создан в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», он изображён с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 кг и осколочно-фугасную боевую часть в 7 кг, также оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Беспилотник показан в пустынном камуфляже.

Проект запущен в 2011 году по заказу Минобороны.

Минобороны РФ впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

БА

Армия

МО Азербайджана обустраивает военные городки в Карабахе

МО Азербайджана обустраивает военные городки в Карабахе

Минобороны Азербайджана в срочном порядке занялось обустройством мест размещения личного состава в недавно приобретенных районах Нагорного Карабаха, улучшению социально-бытовых условий в этих частях и организации службы войск.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью