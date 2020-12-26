Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США начали «визовую войну»

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26 декабря 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

паспорт, фото: pixels.com

Представители российского посольства в Вашингтоне прокомментировали статью «Washington Post» о том, что американское посольство в Москве «недоукомплектовано и перегружено», поскольку каждая дипломатическая виза в РФ требует «затяжных переговоров». Кроме того, США не имеют возможности получить данный документ для своих специалистов, чтобы осуществить или иные ремонтные работы в ведомстве, уточнили в издании.

«Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за "тупик" полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой "визовой войны"», - пояснили в диппредставительстве.

В посольстве РФ отметили, что Вашингтон навязал Москве практику персональных визовых разменов, согласно которым сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.

«Никаких отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было… Количество выдаваемых нами американским чиновникам виз соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США», - уточнили в ведомстве.

В сообщении дипмиссии говорится, что Россия не раз призывала к полной нормализации взаимоотношений с США в консульско-визовой сфере.

Ранее сообщалось, что власти США приняли решение об ужесточении выдачи неиммиграционных рабочих виз.