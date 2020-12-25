URA.RU: В Следственном комитете РФ начинаются реформа и сокращения

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25 декабря 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Александр Бастрыкин, фото с сайта СКР

В Следственном комитете РФ начинается масштабная реформа. Председатель СКР Александр Бастрыкин подписал документ, согласно которому пять подразделений Главного военного следственного управления ведомства теперь подчиняются напрямую соответствующим профильным управлениям центрального аппарата СКР.

Согласно информации, указанной в документе, переподчинены управление обеспечение деятельности ГВСУ, финансовый отдел, отдел по защите гостайны, правовой отдел и служба собственной безопасности. запустил масштабную реформу СКР. Документ, меняющий судьбу всех военных следователей, имеется в распоряжении URA.RU. Подразделения этого ведомства подчинили напрямую центральному аппарату СКР.

По мнению экспертов, учитывая, что в ГВСУ за полгода так и не появился новый руководитель (заместитель Бастрыкина Александр Сорочкин был уволен на фоне коррупционного скандала), переподчинение ведомств означает фактическое начало реформы ГВСУ.

Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин считает, что Бастрыкин укрепляет вертикаль, единоначалие, чтобы осуществлять управление военно-следственными органами напрямую.

Сотрудник военно-следственного отдела в одном из регионов РФ считает, что грядет серьезное сокращение кадров, а также изменение структуры и их системы работы, которая станет похожей на систему следственных управлений на транспорте.

Руководитель пресс-службы СК РФ Светлана Петренко в разговоре с агентством не подтвердила, но и не опровергла подлинность документа.