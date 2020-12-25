Единороссы призвали проследить за социальными выплатами медикам в праздники
25 декабря 2020, 07:36[ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]
Президент России Владимир Путин поручил увеличить в два раза специальные выплаты медикам, работающим в новогодние праздники с ковидными больными. В свою очередь лидер фракции «Единой России» в Государственной Думе Сергей Неверов призвал поддержать эту инициативу и проконтролировать её выполнение.
«В праздничные дни будет задействовано больше медиков, чем это традиционно бывает в этот период. А поскольку оплата труда в выходные и праздничные дни предусмотрена в двойном объеме, нужно проследить за тем, чтобы все выплаты медперсоналу были произведены в полном объеме», - заявил Неверов.
Ранее вопрос подобных выплат в праздники никак не регламентировался Трудовым кодексом РФ. Президент Путин дал поручение кабинету министров в кратчайшие сроки принять соответствующее постановление.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.