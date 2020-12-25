Единороссы призвали проследить за социальными выплатами медикам в праздники

Аргументы Недели → Политика

25 декабря 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Президент России Владимир Путин поручил увеличить в два раза специальные выплаты медикам, работающим в новогодние праздники с ковидными больными. В свою очередь лидер фракции «Единой России» в Государственной Думе Сергей Неверов призвал поддержать эту инициативу и проконтролировать её выполнение.

«В праздничные дни будет задействовано больше медиков, чем это традиционно бывает в этот период. А поскольку оплата труда в выходные и праздничные дни предусмотрена в двойном объеме, нужно проследить за тем, чтобы все выплаты медперсоналу были произведены в полном объеме», - заявил Неверов.

Ранее вопрос подобных выплат в праздники никак не регламентировался Трудовым кодексом РФ. Президент Путин дал поручение кабинету министров в кратчайшие сроки принять соответствующее постановление.