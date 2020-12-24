Эксперты прокомментировали политическое заявление Алексея Текслера

Аргументы Недели → Политика

24 декабря 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На пресс-конференции по итогам года губернатор Челябинской области рассказал о том, что возглавит список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму.

«Да, я планирую возглавить список «Единой России», – ответил на вопрос журналиста Алексей Текслер. Это заявление было вполне ожидаемо, но удивило экспертов. По мнению политолога Василия Зорина, Алексей Текслер зарекомендовал себя как человека не только ответственного, но и последовательного.

«Очевидно, если он ранее принял решение возглавить региональное отделение, активно взялся за его реформирование, то он не будет оставаться в стороне и от главного политического события года, – цитирует Василия Зорина агентство «Полит74». – И здесь дело даже не в традициях возглавлять губернаторам списки «Единой России», он явно это делает не просто формально, а с целью что-то реально изменить и реально поднять рейтинг и репутацию ведущей политической силы в регионе».

Удивил эксперта тот факт, что это заявление было сделано задолго до начала выборной кампании. «Это лишний раз говорит о том, что губернатор уверен в своем решении, он последователен и не боится снова и снова показывать себя как лидера», – считает Василий Зорин.