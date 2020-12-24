Леонид Слуцкий: Запад использует Навального для провокаций

Аргументы Недели → Политика 13+

24 декабря 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что западные страны продолжают использовать Алексея Навального для организации антироссийских провокаций.



«Обвинения Госдепа в адрес России о создании теорий заговора в отношении инцидента с Навальным – за гранью, – заявил Слуцкий. – Запад продолжает использовать блогера для организации антироссийских провокаций с помощью фейковых публикаций в СМИ о его якобы отравлении сотрудниками ФСБ. Это действительно заговор. Но не в теории, а на практике. Заговор против России со стороны коллективного Запада».

Политик также назвал происходящее в последние дни «вторым актом спектакля «Навальный.Highly 2.0». Леонид Слуцкий отметил, что весьма показательно, что он начался после подведения итогов выборов президента США. «Вполне закономерно, что сегодняшнее заявление Госдепартамента идет вкупе с утечками СМИ о возможных новых санкциях США против России в связи с делом Навального. Вашингтон намерен продолжать линию на сдерживание Москвы любой ценой. Это очевидно», - сказал председатель комитета ГД по международным делам.