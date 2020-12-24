Российские законодатели ужесточили наказание за сопротивление полиции и другим силовикам

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24 декабря 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутаты Госдумы увеличили штрафные санкции за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или других правоохранительных органов. Теперь за такое правонарушение могут оштрафовать на сумму до четырёх тысяч рублей, или арестовать на 15 суток, или отправить на обязательные работы. Сообщает ТК «Царьград».

«За неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, военнослужащего, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы, либо сотрудника войск национальной гвардии России в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей грозит штраф в размере от двух до четырёх тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов», - говорится в законопроекте.

Парламентарии одобрили документ в первом чтении. Как сказано в электронном паспорте законопроекта, депутаты постановили принять законопроект, а также определили сроки, в течение которых можно будет предложить поправки к документу. На это отвели 30 дней: слушание второго чтения документа пройдет после 22 января 2021 года.