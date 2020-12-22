Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о перестановках в мэрии

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22 декабря 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Александр Высокинский, фото: ekburg. ru

Алексей Орлов, ставший исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга, сообщил о смене кадров в администрации города. По словам Орлова, часть сотрудников мэрии Екатеринбурга покинет администрацию города вслед за бывшим мэром уральской столицы Александром Высокинским.

Дума Екатеринбурга 22 декабря приняла отставку главы города Александра Высокинского на заседании. Первый вице-мэр Алексей Орлов приступил к исполнению обязанностей главы города с приставкой «и. о.». Орлов пообещал не устраивать революцию и отметил: «У нас есть преемственность. Будет конечно, перенастройка».

Высокинский подтвердил намерение частично сохранить свою команду в новой долности. Он подчеркнул, что сегодня кадры, имеющие уникальный опыт — на вес золота.

По данным URA.RU сообщало, что Высокинский переходит в областное правительство на пост первого замгубернатора. В этой должности он сменил Орлова, который стал и.о. мэра.

Высокинский, который переходит на должность первого зама губернатора Свердловской области, не исключает свое выдвижение в Госдуму от «Единой России». Об этом он сообщил во время заседания гордумы, в ходе которого решался вопрос о снятии с него полномочий.