Французский политик пригрозил Великобритании войной из-за спора с Евросоюзом об акватории рыболовства

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19 декабря 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Между Евросоюзом и Великобританией может начаться война из-за спора вокруг зоны рыболовства после Brexit. Об этом сообщил ТК «Царьград», ссылаясь на слова мэра французского города Булонь-сюр-Мер Фредерика Кювилье.

«Вы действительно хотите Фолклендскую войну у себя на пороге…», - поинтересовался мэр французского города Булонь-сюр-Мер. Речь идет о конфликте Брюсселя и Лондона по поводу доступа европейских рыболовецких судов к британским водам. После выхода из ЕС (Brexit) англичане решили восстановить суверенитет своей акватории и объявить территориальные воды исключительной зоной пользования Соединенного Королевства. Более того, Лондон готов отправить четыре военных корабля для защиты своих рыболовных вод от вторжений, если Брюссель не пойдёт на сделку, которую не могут заключить уже несколько лет.

Стоит отметить, что сравнение подобрано Фредериком Кювилье не очень удачно, поскольку Британия победила в Фолклендской войне. Значит глава города Булонь-сюр-Мер не просто грозит Туманому Альбиону войной, но и пророчит ему победу, как-то не очень впечатляет такая угроза. Впрочем, конфликт из-за рыболовных угодий, независимо от результата, может серьезно подпортить взаимоотношения между странами членами НАТО, что само по себе - не плохо.