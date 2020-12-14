На съезде ЛДПР Жириновского переизбрали лидером партии

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14 декабря 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Владимир Жириновский, vk.com/zhirinovskyv

В Москве 14 декабря проходит съезд ЛДПР. 74-летний Жириновский руководит ЛДПР С момента создания в 1991 году ЛДПР возглавляет Владимир Жириновский. У него в этом году закончился срой полномочий. На съезде Жириновскго единодушно переизбрали на новый срок полномочий, на четыре года.

За 74-летнего Владимира Жириновского проголосовали 80 участников съезда из 80. После оглашения голосования политик поблагодарил соратников за доверие. Он признался, что бывает резок в высказываниях, но это никого персонально не касается.

Жириновский сослался на серьезную нагрузку, которую приходится выдерживать при контактах с внешней средой, в том числе в Госдуме. По словам политика, ему не хватает положительных эмоций, поэтому он просит все вопросы, которые нередко имеют негативный характер, решать за его спиной, - сообщает URA.RU.

Ему нужно "позволить работать на узком поле пропаганды", что лучше всего у него получается.