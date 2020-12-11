Депутаты-единороссы определились с планом работы на 2021 год

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11 декабря 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко в онлайн-формате провел заседание фракции «Единой России» в ЗСК. Депутаты обсудили вопрос организации более эффективного взаимодействия с жителями края.

Был утвержден график приема в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева на первое полугодие 2021 года. Докладывая по этому вопросу, первый заместитель руководителя фракции Николай Гриценко акцентировал внимание на том, что график предусматривает проведение приемов по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 13 часов. Кубанские парламентарии должны будут провести в региональной общественной приемной 65 приемов граждан. Но с учетом сегодняшней эпидобстановки будет продолжен бесконтактный формат работы.

— Соблюдение графика приема — обязанность для депутата-единоросса. Обращения, по которым даны промежуточные ответы, нельзя снимать с контроля. Также необходимо будет уведомлять заявителей о стадиях рассмотрения их обращений, — отметил первый вице-спикер ЗСК.

Речь на заседании шла и о продолжении помощи кубанским медикам и гражданам в связи с осложнением ситуации по коронавирусу. Парламентарии инициировали и принимали участие в различных партийных социальных акциях, выделяли средства на приобретение аппаратов ИВЛ для лечебных учреждений края, приобретали машины скорой помощи, доставляли продуктовые наборы для медицинских работников. На личные средства депутатов ЗСК также были приобретены и переданы в семь краснодарских госпиталей швейные машинки, фены, микроволновые печи, чайники, махровые полотенца, офисная бумага, предметы первой необходимости. По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко эту работу координировал его заместитель Сергей Алтухов.

Председатель регионального парламента поблагодарил депутатов ЗСК за активную работу в непростых условиях пандемии.

— Считаю, что такая помощь очень своевременна для медиков. Объединение наших усилий, уверен, поможет быстрее победить вирус. Спасибо всем за неравнодушие и понимание сложившейся ситуации. Каждый по мере своих возможностей должен и дальше продолжать эту работу, активизировать ее в муниципалитетах, — подчеркнул Юрий Бурлачко.