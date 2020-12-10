Слуцкий назвал высылку российских дипломатов очередным провокационным жестом

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10 декабря 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Леонид Слуцкий. Фото: сайт ГД.

Глава международного думского комитета Леонид Слуцкий считает, что высылка российских дипломатов из Нидерландов – это очередной провокационный жест, а все обвинения в шпионаже голословны.

Парламентарий заявил, что обвинения в шпионаже голословны и «написаны как под копирку».

«Европу, к сожалению, абсолютно беспочвенно сотрясают русофобство и шпиономания. Уже не хватает пальцев на руке, чтобы перечислить все аналогичные случаи в европейских столицах за уходящий 2020 год», – сказал Слуцкий, добавив, что Россию вынуждают на симметричные действия, «адекватный ответ последует своевременно».

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже.