Слуцкий назвал высылку российских дипломатов очередным провокационным жестом
10 декабря 2020, 19:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава международного думского комитета Леонид Слуцкий считает, что высылка российских дипломатов из Нидерландов – это очередной провокационный жест, а все обвинения в шпионаже голословны.
Парламентарий заявил, что обвинения в шпионаже голословны и «написаны как под копирку».
«Европу, к сожалению, абсолютно беспочвенно сотрясают русофобство и шпиономания. Уже не хватает пальцев на руке, чтобы перечислить все аналогичные случаи в европейских столицах за уходящий 2020 год», – сказал Слуцкий, добавив, что Россию вынуждают на симметричные действия, «адекватный ответ последует своевременно».
Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже.
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